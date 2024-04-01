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Раскрываем секрет: почему китайские автомобили успешно стали хитом продаж в России

Автоэксперт Житнухин назвал ключевые преимущества авто из КНР перед другими

1:45
Авто

Основные преимущества автомобилей из Китая заключаются в их доступной цене и лёгкой доступности благодаря прямым поставкам в Россию от производителей. Об этом руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин поделился в интервью для издания "Лента.ру".

Автоэксперт Житнухин назвал ключевые преимущества авто из КНР перед другими
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

В своём рассказе он отметил, что при сравнении с европейскими и южнокорейскими автомобилями доступность китайских моделей означает не только гарантированную поддержку со стороны заводов-производителей, но и наличие запасных частей для обслуживания и ремонта.

Кроме того, автомобили от китайских производителей часто оснащены обширным набором функций, отмечает Житнухин.

"Помимо более низкой стоимости автомобиля по сравнению с европейскими и корейскими моделями, эксплуатационные расходы на китайские автомобили также оказываются ниже.

Например, стоимость преодоления километра пути на Haval Jolion с передним приводом, автоматической трансмиссией и двигателем объемом 1,5 литра (мощностью 143 л. с.) составляет 10 рублей 70 копеек, в то время как для Hyundai Creta (149 л. с.) этот показатель равен 11,65 рубля, для Renault Kaptur (150 л. с.) — 12,3 рубля, а для Kia Seltos (149 л. с.) — 12,2 рубля", — пояснил собеседник журналистам.

Кроме того, средний китайский автомобиль предлагает около 60 различных опций безопасности и комфорта, в то время как у машин из Кореи и Европы подобных функций обычно около 50, подводит итог Житнухин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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