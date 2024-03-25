Акции Fisker обрушились после провала сделки с автогигантом

Переговоры Fisker с крупным автопроизводителем потерпели крах

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Компания Fisker объявила о провале переговоров с крупным автопроизводителем о потенциальной сделке, что вызвало неопределенность для стартапа, столкнувшегося с финансовыми проблемами и приостановившего производство электромобилей на прошлой неделе.

Фото: Wikipedia by Matti Blume is licensed under GNU Free Documentation License

Торги акциями компании были приостановлены в ожидании анонса. Fisker также объявил о невозможности выполнить условие закрытия по плану привлечения до $150 миллионов финансирования за счет продажи конвертируемых облигаций после упущения платежа процентов. Кроме того, компания планирует провести голосование среди инвесторов по вопросу о проведении обратного сплита акций на собрании акционеров 24 апреля.