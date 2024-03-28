Больше, чем просто резина: как выбрать китайские шины, чтобы ваш автомобиль летал по дороге

Автоэксперт Ракитин: для подбора хороших китайских шин нужно время

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На российском рынке сегодня представлено значительное количество шин, произведенных в Китае, однако, как отмечает автомобильный эксперт Максим Ракитин, многие россияне до сих пор не имеют достаточного опыта работы с этими изделиями. По его мнению, правильный выбор комплекта китайских шин требует времени и внимательного исследования.

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Специалист советует уделить внимание каждому из заинтересовавших брендов, изучить отзывы и обратиться к продавцам, так как они часто обладают ценной обратной связью от клиентов.

"Кроме того, если у вас есть знакомый шиномонтажник, с которым вы уже многие годы сотрудничаете, стоит обсудить с ним этот вопрос, поскольку такие профессионалы, как правило, обладают 'руками-чувством'. Здесь важно провести глубокий анализ", — пояснил Ракитин.

Он также отметил, что цены на китайские шины в этом сезоне увеличатся на 7-8% по сравнению с 2023 годом из-за сезонного роста стоимости и изменения валютного курса.