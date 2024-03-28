Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: некоторые страны балансируют между собой и Россией
Ученые ответили, почему кошки мурлыкают
Суп из вяленых томатов и шпината с сырными равиоли: рецепт
Не мыться, спать днем и другие вредные привычки, которые неожиданно приносят пользу
MedicalXpress: к концу века население 97% стран будет сокращаться
Украинская туристка в Анталии сделала из квартиры нелегальную косметическую клинику
ЦБ выразил поддержку идеи о введении обязательного страхования посетителей публичных мест
Татьяна Тарасова напомнила, что Туктамышева "спокойно конкурирует" с более молодыми фигуристками
Эти растения хорошо растут под деревьями
Подставы в шиномонтаже: что могут скрывать мастера и как это влияет на вашу безопасность

Названы три вещи, которые категорически запрещено позволять шиномонтажникам при установке летних шин

2:07
Авто

Скоро наступит период повышенного спроса в шиномонтажных центрах, и очереди там будут огромными. Однако многие водители даже не представляют, какие именно действия выполняют мастера в этих мастерских. А это важно, ведь неправильные манипуляции могут привести к серьезным проблемам.

Названы три вещи, которые категорически запрещено позволять шиномонтажникам при установке летних шин
Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0

Сайт njcar. ru расспросил владельца шиномонтажной мастерской о наиболее распространенных ошибках, допускаемых неопытными монтажниками при установке летних шин.

Прежде всего, владельцам автомобилей лучше самим следить за процессом затяжки болтов колес. Важно помнить, что механики должны затягивать болты или гайки не последовательно, чтобы колесо встало ровно. Например, если на ступице пять болтов, их следует затягивать по порядку: 1-4-2-5-3.

Закончить процесс затяжки колеса необходимо с использованием специального динамометрического ключа. Небрежное обращение с гайками может привести к поломке шпилек, что потребует их замены и создаст ненужные проблемы.

При замене шин критически важно не допустить ошибок с направлением вращения. Новички-монтажники могут легко запутаться в этом. Если шина имеет специфический направленный рисунок протектора, неправильная его установка может отрицательно сказаться на управляемости автомобиля.

Поэтому крайне важно убедиться, что шины установлены правильно, согласно указаниям стрелки на боковой стороне шины с надписью "Rotation".

Еще один важный момент, который часто упускают из виду, — это обработка посадочных краев шины специальным составом во время их установки. Это необходимо для обеспечения надежного прилегания шины к диску и создания герметичного соединения. Если монтажник не использует этот состав или экономит на нем, шина может неправильно установиться на диск.

Некоторые недобросовестные мастера могут заменить специальную пасту для обработки посадочных краев отработанным моторным маслом. Это крайне опасно, так как такое масло агрессивно воздействует на резину и в конечном итоге может привести к ее разрушению.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры Вячеслав Шпаковский
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
На Западе мечтают об антивоенных протестах в России после отключения сервиса Samsung Pay
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Последние материалы
Не мыться, спать днем и другие вредные привычки, которые неожиданно приносят пользу
MedicalXpress: к концу века население 97% стран будет сокращаться
Украинская туристка в Анталии сделала из квартиры нелегальную косметическую клинику
ЦБ выразил поддержку идеи о введении обязательного страхования посетителей публичных мест
Татьяна Тарасова напомнила, что Туктамышева "спокойно конкурирует" с более молодыми фигуристками
Эти растения хорошо растут под деревьями
Ксения Бородина показала фото из Рима
Необычные вещи, которые спрятаны в титрах известных фильмов
Путин выразил беспокойство из-за акул на будущих российских курортах
Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении проведëт проверку на АКЗ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников