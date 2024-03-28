Подставы в шиномонтаже: что могут скрывать мастера и как это влияет на вашу безопасность

Названы три вещи, которые категорически запрещено позволять шиномонтажникам при установке летних шин

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Скоро наступит период повышенного спроса в шиномонтажных центрах, и очереди там будут огромными. Однако многие водители даже не представляют, какие именно действия выполняют мастера в этих мастерских. А это важно, ведь неправильные манипуляции могут привести к серьезным проблемам.

Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0

Сайт njcar. ru расспросил владельца шиномонтажной мастерской о наиболее распространенных ошибках, допускаемых неопытными монтажниками при установке летних шин.

Прежде всего, владельцам автомобилей лучше самим следить за процессом затяжки болтов колес. Важно помнить, что механики должны затягивать болты или гайки не последовательно, чтобы колесо встало ровно. Например, если на ступице пять болтов, их следует затягивать по порядку: 1-4-2-5-3.

Закончить процесс затяжки колеса необходимо с использованием специального динамометрического ключа. Небрежное обращение с гайками может привести к поломке шпилек, что потребует их замены и создаст ненужные проблемы.

При замене шин критически важно не допустить ошибок с направлением вращения. Новички-монтажники могут легко запутаться в этом. Если шина имеет специфический направленный рисунок протектора, неправильная его установка может отрицательно сказаться на управляемости автомобиля.

Поэтому крайне важно убедиться, что шины установлены правильно, согласно указаниям стрелки на боковой стороне шины с надписью "Rotation".

Еще один важный момент, который часто упускают из виду, — это обработка посадочных краев шины специальным составом во время их установки. Это необходимо для обеспечения надежного прилегания шины к диску и создания герметичного соединения. Если монтажник не использует этот состав или экономит на нем, шина может неправильно установиться на диск.

Некоторые недобросовестные мастера могут заменить специальную пасту для обработки посадочных краев отработанным моторным маслом. Это крайне опасно, так как такое масло агрессивно воздействует на резину и в конечном итоге может привести к ее разрушению.