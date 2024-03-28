Названа верная последовательность действий на мойке самообслуживания

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Как правильно мыть авто на мойке самообслуживания

1:16
Авто

Журнал TARANTAS NEWS поделился советами по эффективной мойке автомобилей на мойках самообслуживания, где владельцы могут самостоятельно управлять процессом очистки своего транспорта. Ключ к успешной мойке заключается в том, чтобы начинать процесс с нанесения моющего состава непосредственно на сухой кузов, что способствует лучшему взаимодействию с загрязнениями.

Как правильно мыть авто на мойке самообслуживания
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Производители рекомендуют применять пену без предварительного ополаскивания водой для достижения наилучших результатов очистки.

Важно равномерно распределять пену, двигаясь от нижних частей кузова к верхним, чтобы обеспечить лучшее покрытие поверхности моющим средством.

Предварительное использование воды может уменьшить эффективность пены из-за разбавления активного вещества и ускоренного стекания по влажной поверхности, что не оптимально для лакокрасочного покрытия, особенно если есть сколы или недавно проведенный ремонт.

Применение воды под высоким давлением для смывания грязи может действовать как абразив, повреждая краску.

Использование воды перед пеной рекомендуется только в случаях, когда автомобиль сильно загрязнен или нуждается в охлаждении после длительного пребывания на солнце, чтобы избежать быстрого высыхания моющего раствора и появления разводов на кузове.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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