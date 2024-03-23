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Россияне назвали самый надежный новый автомобиль

Авто

Согласно исследованию "Автомобильные рейтинги 2023 года в России", наиболее надежным новым автомобилем в стране оказался кроссовер Subaru Forester. При формировании рейтинга учитывались различные факторы, включая марки автомобилей, ввезенные по параллельному импорту.

Россияне назвали самый надежный новый автомобиль
Фото: Wikipedia by IFCAR

Пресс-служба проекта сообщила, что без учета параллельного импорта первое место заняла Lada Niva Legend. Еще одну модель от АвтоВАЗа — Lada Largus Cross — признали лучшим в категории многоцелевых автомобилей.

Среди призеров также оказались автомобили китайских производителей. Наименование самого современного автомобиля присудили Exeed RX. В номинации "Семейные автомобили" лидером стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

Среди подержанных автомобилей в номинации "Автолегенда" первое место заняла Lada 4x4. В топ-3 также вошли Audi A6 allroad и Chevrolet Camaro.

В категории "Выгодная покупка" лучшими были признаны Toyota Corolla, Toyota Rav4 и Lada Granta.

Масштабный опрос проводился на сайте премии с 20 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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