Автоэксперт выделил самые надёжные и экономичные внедорожники

Эксперт назвал четыре самых надёжных внедорожника ценой до 1 миллиона рублей

3:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт, консультант журнала "За рулём" Александр Виноградов назвал три самых надёжных внедорожника ценой до 1 миллиона рублей.

Фото: oshkoshdefense.com by https://oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicles is licensed under Commons, the free media repository

Первый из них - это Renault Duster. У него практически "неубиваемая" подвеска, невысокий расход топлива.

Renault Duster - компактный кроссовер, выпускаемый французским производителем автомобилей Renault. Впервые он был представлен в 2009 году и стал одним из самых успешных автомобилей компании. Duster оснащен передним или полным приводом, а также бензиновым или дизельным двигателем объемом от 1.5 до 2 литров. Внутри автомобиль оборудован удобными сиденьями, регулируемыми рулем и зеркалами, а также различными дополнительными опциями, такими как кондиционер, аудиосистема и система безопасности. В 2017 году Renault представила обновленную версию Duster, которая получила более современный дизайн, улучшенную подвеску и более мощные двигатели. На сегодняшний день Renault Duster является одним из самых популярных кроссоверов на российском рынке, благодаря своей надежности, проходимости и доступной цене. При этом пользователи жалуются на встроенную АКПП и предпочитают брать "механику".

На втором месте заслуженный "японец" Suzuki Grand Vitara. Если не считать слабых роликов приводного ремня, то машина считается очень надёжной. Grand Vitara имеет полный привод и может быть оснащен как бензиновым, так и дизельным двигателем. Бензиновые двигатели имеют объем от 1,6 до 3,2 литра, а дизельные - от 2 до 3 литров. Кроссовер также имеет различные варианты трансмиссии, включая механическую коробку передач и автоматическую коробку передач. Внутри автомобиля есть все необходимые удобства для комфортной поездки, такие как кондиционер, электрические стеклоподъемники, аудиосистема и другие опции. Suzuki Grand Vitara получил несколько наград за свою надежность и безопасность. В 2021 году он был признан самым безопасным автомобилем в своем классе.

На третьем месте Nissan X-Trail второго поколения. Nissan X-Trail второго поколения - это автомобиль, который был произведен в 2007-2014 годах. Он имеет полный привод и бензиновый или дизельный двигатель объемом от 2 до 2,5 литров. Автомобиль имеет множество опций, таких как система навигации, камера заднего вида, климат-контроль и другие. Внутри автомобиль имеет удобные сиденья, регулируемые руль и зеркала, а также множество мест для хранения вещей. Nissan X-Trail получил несколько наград за свой дизайн и технические характеристики. В 2008 году он был назван “Автомобилем года” в России.

Таким образом выбор имеется неплохой.