Как избежать штрафов: что делать, если уведомление о налоге на машину не дошло

Каждый владелец автомобиля осведомлен о важности оплаты транспортного налога. Однако, иногда возникают ситуации, когда уведомление о налоге не поступает. Главный юрист в группе "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин поделился актуальной информацией об этом вопросе.
Прежде всего, важно осознать, что отсутствие уведомления о налоге не освобождает от обязанности его уплаты. Обычно уведомления отправляются на почтовый адрес, указанный при регистрации автомобиля, а также доступны в личных кабинетах на сайтах ФНС и Госуслуг. Тем не менее, иногда возникают ситуации, когда уведомление не достигает адресата, сообщает naavtotrasse.ru.
Проблемы с информированием владельцев могут быть вызваны техническими сбоями или неполадками в переходе ФНС на цифровые технологии. Кроме того, изменение места жительства владельца автомобиля также может привести к отправке уведомления на старый адрес.
Тем не менее, оплата этого налога является прямой обязанностью владельца транспортного средства. Неуплата налога вовремя может повлечь за собой штраф до 20% от общей суммы задолженности.
В случае, если владелец автомобиля оказывается в ситуации, когда уведомление о налоге не получено, рекомендуется не терять времени. Лучше всего лично обратиться в ФНС и получить квитанцию без лишних задержек.
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