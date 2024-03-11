5 шокирующих ошибок, которые разрушают ваш автомобиль

Автоэксперт назвал причины появления коррозии на автомобиле

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Со временем на кузове каждого автомобиля могут появиться признаки коррозии, иногда вызванные и невнимательностью владельцев. Главные ошибки, подчеркнутые автоэкспертом Ильей Иванским, были описаны в "Российской газете".

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По мнению эксперта, неправильная или нерегулярная мойка машины, особенно в период обилия реагентов на дорогах, может способствовать появлению ржавчины. Кроме того, использование некачественных средств для антикоррозийной защиты и неправильная подготовка к этому процессу могут повредить кузов автомобиля.

Эксперт также отметил, что постоянная эксплуатация автомобиля в условиях повышенной влажности и неблагоприятное удаление очагов повреждения лакокрасочного покрытия могут стать причинами коррозии.