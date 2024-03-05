Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правнук Сталина Бенсаад возложил цветы к памятнику вождя в городе Бор в годовщину его смерти
Анастасия Волочкова станцевала на пилоне в шоу Бузовой
Отёки и не только: чем опасен дефицит белка в организме
Растения в спальне очистят воздух и создадут приятную обстановку
Продюсер Шахиди назвал гонорар Шнурова за концерт в "Лужниках"
Продажи новых автомобилей в России в феврале 2024 года выросли на 85%
Лифт с пассажирами упал в Петербурге
Албания: НАТО открыли базу на советском аэродроме в городе Сталин
Андрей Аршавин выступил против внедрения синих карточек в футболе
ТОП-5 ошибок в защите автомобилей от кражи: как водители сами беспечно помогают угонщикам

Эксперты назвали пять распространённых ошибок автовладельцев при защите от угона

0:45
Авто

Эксперты издания "Свободная Пресса" составили рейтинг распространённых ошибок автовладельцев при защите от угона.

Эксперты назвали пять распространённых ошибок автовладельцев при защите от угона
Фото: Openverse by Traveller_40 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

На первом месте — "открытая" установка охранной системы, которая делает её легко взламываемой для угонщиков. Затем идёт установка сигнализации у официального дилера, которая часто использует стандартные алгоритмы, узнаваемые угонщиками.

Третье место занимает хранение ключей и брелоков в одной связке, что делает их доступными для воров в людных местах.

На четвёртом месте — отказ от использования механических противоугонных устройств, которые могут быть самым надежным препятствием. И, наконец, на пятом месте — недостаточное серьёзное отношение к защите автомобилей, застрахованных по КАСКО.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Делимся способами применения яичной скорлупы на дачном участке
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Последние материалы
Анфиса Чехова рассказала об утрате близкого человека
Певица МакSим показала фото со старшей дочерью Александрой
Космонавт Кононенко рассказал детям, кто лечит экипаж МКС
Нина Карелина: женщине не место за рулём большегруза
Названы самые сильные породы собак
Франция пошла против продолжения рода человеческого, узаконив аборты
У сибирячки органы опеки забрали детей из-за долга за свет в четыре тысячи рублей
Самые перенаселенные Европейские города
Актриса Наталья Земцова поделилась откровенным снимком с Агатой Муцениеце
Соло-разработчик выложил трейлер своей дебютной игры Voin
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников