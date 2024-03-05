ТОП-5 ошибок в защите автомобилей от кражи: как водители сами беспечно помогают угонщикам

Эксперты назвали пять распространённых ошибок автовладельцев при защите от угона

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Эксперты издания "Свободная Пресса" составили рейтинг распространённых ошибок автовладельцев при защите от угона.

Фото: Openverse by Traveller_40 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

На первом месте — "открытая" установка охранной системы, которая делает её легко взламываемой для угонщиков. Затем идёт установка сигнализации у официального дилера, которая часто использует стандартные алгоритмы, узнаваемые угонщиками.

Третье место занимает хранение ключей и брелоков в одной связке, что делает их доступными для воров в людных местах.

На четвёртом месте — отказ от использования механических противоугонных устройств, которые могут быть самым надежным препятствием. И, наконец, на пятом месте — недостаточное серьёзное отношение к защите автомобилей, застрахованных по КАСКО.