ТОП-5 ошибок в защите автомобилей от кражи: как водители сами беспечно помогают угонщикам

Эксперты издания "Свободная Пресса" составили рейтинг распространённых ошибок автовладельцев при защите от угона.
На первом месте — "открытая" установка охранной системы, которая делает её легко взламываемой для угонщиков. Затем идёт установка сигнализации у официального дилера, которая часто использует стандартные алгоритмы, узнаваемые угонщиками.
Третье место занимает хранение ключей и брелоков в одной связке, что делает их доступными для воров в людных местах.
На четвёртом месте — отказ от использования механических противоугонных устройств, которые могут быть самым надежным препятствием. И, наконец, на пятом месте — недостаточное серьёзное отношение к защите автомобилей, застрахованных по КАСКО.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.