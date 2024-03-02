Мифы и реальность: защита автомобилей от коррозии в современной индустрии

Специалист Вячеслав Субботин прокомментировал появление в СМИ списков "нержавеющих" автомобилей, указав на их неправдоподобность. Он подчеркнул, что нормальный автомобиль не должен подвергаться коррозии хотя бы первые пять лет. Он также отметил, что машины премиум-класса, такие как Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen, обычно демонстрируют более высокую устойчивость к коррозии, чем бюджетные модели.
Субботин подчеркнул важность проверки наличия защиты наиболее уязвимых мест автомобиля, таких как арки, кузов, и днище. Он рекомендует владельцам бюджетных автомобилей дополнительно обрабатывать эти "слабые" места и обращать внимание на скрытые полости, крышки багажника и двери. Ещё одним советом является хранение автомобиля в холодном месте, чтобы избежать образования конденсата и предотвратить коррозию из-за высокой влажности. Важно также регулярно использовать автомобиль, так как движение помогает проветривать его и предотвращать скопление влаги.
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