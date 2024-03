Мифы и реальность: защита автомобилей от коррозии в современной индустрии

Специалист Вячеслав Субботин прокомментировал появление в СМИ списков "нержавеющих" автомобилей, указав на их неправдоподобность. Он подчеркнул, что нормальный автомобиль не должен подвергаться коррозии хотя бы первые пять лет. Он также отметил, что машины премиум-класса, такие как Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen, обычно демонстрируют более высокую устойчивость к коррозии, чем бюджетные модели.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.