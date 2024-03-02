Автоэксперт заявил об опасности постоянного долива масла в мотор

Эксперт по автомобилям, Егор Васильев, предупредил о рисках постоянного доливания масла в двигатель автомобиля без его замены.
Он отмечает, что это может привести к множеству проблем, включая забивку масляного фильтра и попадание неотфильтрованной смазки обратно в двигатель.
Васильев рекомендует регулярную замену масла, поскольку она обходится дешевле капремонта силовой установки. Однако он подчеркивает, что небольшое доливание масла при низком расходе топлива рекомендуется для предотвращения масляного голодания, которое также может повредить двигатель.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.