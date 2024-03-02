Автоэксперт заявил об опасности постоянного долива масла в мотор

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Почему постоянное доливание масла может привести к серьезным проблемам с двигателем: предупреждение эксперта

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Авто

Эксперт по автомобилям, Егор Васильев, предупредил о рисках постоянного доливания масла в двигатель автомобиля без его замены.

Почему постоянное доливание масла может привести к серьезным проблемам с двигателем: предупреждение эксперта
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он отмечает, что это может привести к множеству проблем, включая забивку масляного фильтра и попадание неотфильтрованной смазки обратно в двигатель.

Васильев рекомендует регулярную замену масла, поскольку она обходится дешевле капремонта силовой установки. Однако он подчеркивает, что небольшое доливание масла при низком расходе топлива рекомендуется для предотвращения масляного голодания, которое также может повредить двигатель.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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