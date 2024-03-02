Запотевают стекла в автомобиле?: этот лайфхак решит вашу проблему мгновенно

Что положить в салон автомобиля, чтобы стекла не запотевали: простой способ

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Помутнение стекол автомобилей изнутри — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители.

Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Иногда даже после направления потока воздуха на окна и использования специальных химических средств решить эту проблему бывает сложно.

Протирание запотевшего стекла тряпкой может оставить разводы, а ожидание, пока конденсат испарится, занимает слишком много времени.

Тем не менее, можно обойтись без вышеупомянутых методов, воспользовавшись небольшим хитростью.

Если в салоне автомобиля находится определенный предмет, то стекла либо вообще не запотеют, либо запотеют значительно меньше.

Что должно быть в автомобиле

Известно, что причиной запотевания окон в автомобиле является высокая влажность в салоне. Чтобы избежать конденсата на стеклах, нужно уменьшить уровень влажности.

Самым простым способом снижения влажности внутри автомобиля является использование предметов с высокой гигроскопичностью. Другими словами, в салоне следует разместить предметы, которые быстро впитывают влагу из воздуха.

В этом отношении отлично подходят наполнители для кошачьих туалетов. Если в автомобиле расположены гранулы силикагеля, то вероятность запотевания стекол значительно снижается.