Помутнение стекол автомобилей изнутри — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители.
Иногда даже после направления потока воздуха на окна и использования специальных химических средств решить эту проблему бывает сложно.
Протирание запотевшего стекла тряпкой может оставить разводы, а ожидание, пока конденсат испарится, занимает слишком много времени.
Тем не менее, можно обойтись без вышеупомянутых методов, воспользовавшись небольшим хитростью.
Если в салоне автомобиля находится определенный предмет, то стекла либо вообще не запотеют, либо запотеют значительно меньше.
Что должно быть в автомобиле
Известно, что причиной запотевания окон в автомобиле является высокая влажность в салоне. Чтобы избежать конденсата на стеклах, нужно уменьшить уровень влажности.
Самым простым способом снижения влажности внутри автомобиля является использование предметов с высокой гигроскопичностью. Другими словами, в салоне следует разместить предметы, которые быстро впитывают влагу из воздуха.
В этом отношении отлично подходят наполнители для кошачьих туалетов. Если в автомобиле расположены гранулы силикагеля, то вероятность запотевания стекол значительно снижается.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.