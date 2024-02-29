Увеличьте срок службы своего автомобильного двигателя: советы от эксперта

На долговечность двигателя автомобиля оказывает влияние несколько факторов, среди которых ключевую роль играет своевременное проведение профилактических работ. Об этом заявил Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов, в интервью для "Российской газеты".
Пономарев подчеркнул, что следует придерживаться одного простого правила: профилактика более эффективна, чем ремонт.
Во-первых, регулярная диагностика двигателя, рекомендуемая проводить дважды в год, например, весной и осенью, является важным моментом. Эта услуга предоставляется во многих сервисных центрах в рамках отдельного комплекса.
Во-вторых, необходимо обслуживать топливно-воздушную систему каждые 20-30 тысяч километров пробега, включая промывку инжектора, обслуживание дроссельной заслонки и замену топливных фильтров.
Эффективность работы агрегата зависит от чистоты и исправности этих элементов, что отражается на расходе топлива, динамике и стабильности работы двигателя, а также на легкости холодного пуска.
В-третьих, важно своевременно производить замену технических жидкостей, таких как масло в двигателе и охлаждающая жидкость.
Многие владельцы автомобилей не учитывают условия эксплуатации своих машин, что может сократить срок службы масла из-за характеристик российских дорог и климата. Пономарев рекомендует менять масло каждые 5-7 тысяч километров.
Автомобиль представляет собой сложную техническую систему, где корректная работа всех компонентов взаимосвязана. Выход из строя одного из них может привести к проблемам с остальными, вплоть до поломки. Например, несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к поломке других элементов, таких как подшипники, шкивы и клапаны.
Следует правильно обслуживать свой автомобиль, чтобы он прослужил долго, и срок эксплуатации двигателя увеличился, подытожил Пономарев.
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