Увеличьте срок службы своего автомобильного двигателя: советы от эксперта

На долговечность двигателя автомобиля оказывает влияние несколько факторов, среди которых ключевую роль играет своевременное проведение профилактических работ. Об этом заявил Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов, в интервью для "Российской газеты".

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0