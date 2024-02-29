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Увеличьте срок службы своего автомобильного двигателя: советы от эксперта

Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля

Авто

На долговечность двигателя автомобиля оказывает влияние несколько факторов, среди которых ключевую роль играет своевременное проведение профилактических работ. Об этом заявил Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов, в интервью для "Российской газеты".

Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Пономарев подчеркнул, что следует придерживаться одного простого правила: профилактика более эффективна, чем ремонт.

Во-первых, регулярная диагностика двигателя, рекомендуемая проводить дважды в год, например, весной и осенью, является важным моментом. Эта услуга предоставляется во многих сервисных центрах в рамках отдельного комплекса.

Во-вторых, необходимо обслуживать топливно-воздушную систему каждые 20-30 тысяч километров пробега, включая промывку инжектора, обслуживание дроссельной заслонки и замену топливных фильтров.

Эффективность работы агрегата зависит от чистоты и исправности этих элементов, что отражается на расходе топлива, динамике и стабильности работы двигателя, а также на легкости холодного пуска.

В-третьих, важно своевременно производить замену технических жидкостей, таких как масло в двигателе и охлаждающая жидкость.

Многие владельцы автомобилей не учитывают условия эксплуатации своих машин, что может сократить срок службы масла из-за характеристик российских дорог и климата. Пономарев рекомендует менять масло каждые 5-7 тысяч километров.

Автомобиль представляет собой сложную техническую систему, где корректная работа всех компонентов взаимосвязана. Выход из строя одного из них может привести к проблемам с остальными, вплоть до поломки. Например, несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к поломке других элементов, таких как подшипники, шкивы и клапаны.

Следует правильно обслуживать свой автомобиль, чтобы он прослужил долго, и срок эксплуатации двигателя увеличился, подытожил Пономарев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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