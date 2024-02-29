Надо считать свои деньги, иначе их будут считать другие: 6 причин, когда надо срочно продавать авто

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Шесть неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать

2:08
Авто

Иногда неполадки в подержанном автомобиле становятся аналогом "русской рулетки" для его владельцев. Водитель никогда не знает, когда возникнет проблема и сколько придется потратить на ее устранение. Порой более целесообразно избавиться от автомобиля, чем вкладываться в его дорогостоящий ремонт. Портал njcar. ru перечислил шесть неисправностей, при обнаружении которых лучше рассмотреть вопрос о продаже машины.

Шесть неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
Фото: openverse by Phillip Pessar is licensed under CC BY 2.0

Считается, что ремонт автоматической коробки передач — задача несложная и доступная водителю. Говорят, что достаточно одного ремонта, и все будет в порядке. Однако это далеко не всегда так, особенно если автомобиль имеет большой пробег.

Дело в том, что только диагностика неисправности может обойтись более чем в 10 000 рублей, а ремонт, включая детали и работу, может легко превысить 150 000 рублей. При рыночной стоимости аналогичного автомобиля того же года и состояния, оцененной, например, в 400 000 рублей, вложение такой суммы в ремонт коробки передач кажется неразумным.

Если двигатель требует серьезного ремонта, это также может стать причиной для продажи автомобиля, так как стоимость капитального ремонта двигателя может составить половину стоимости такого же автомобиля без дефектов.

Еще одна проблема, с которой сложно справиться самостоятельно, касается старых автомобилей — это проблема "сквозной коррозии" кузова. Борьба с этой проблемой в автосервисе может обойтись в крупную сумму.

Если после аварии повреждена геометрия кузова, это также может послужить причиной продажи машины без ремонта. Речь идет не только о поврежденных крыльях, а о серьезных повреждениях силовых элементов, таких как лонжероны и стойки крыши. Исправление таких повреждений требует сложного и дорогостоящего кузовного ремонта.

И, наконец, автомобиль, побывавший в воде по каким-то причинам, также проще продать, чем восстанавливать. Речь идет о так называемых "утопленниках". Проблемы с проводкой и электроникой на таких автомобилях практически невозможно устранить.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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