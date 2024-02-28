У опытных водителей всегда имеется в бардачке бесцветный лак для ногтей: вот для чего он нужен

Появление трещины на переднем стекле автомобиля — серьезная проблема, которую водитель должен внимательно рассматривать.
Эти повреждения стекла представляют опасность, поскольку они уменьшают видимость и повышают риск аварий. Если трещина продолжает расширяться, рекомендуется срочно заменить лобовое стекло.
Однако не всегда возможно сделать это немедленно, и иногда водители вынуждены отложить ремонт на потом. В таких случаях можно воспользоваться временным решением, чтобы остановить трещину. Для этого можно использовать прозрачный лак для ногтей, который аккуратно наносится на трещину с обеих сторон стекла.
Этот метод не решает проблему навсегда, потому что со временем трещина может снова появиться, однако лак временно останавливает ее рост и позволяет безопасно доехать до пункта назначения.
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