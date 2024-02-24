Зимняя автомойка: защита лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Зима в календаре почти подходит к концу, но природа по-прежнему напоминает о себе настоящей зимой.
Ледяные дожди, снегопады, морозы, и перепады температур — все эти зимние явления могут сохраниться как в конце февраля, так и в течение марта.
В этот непростой период многие автолюбители откладывают походы на автомойку. Они объясняют свой выбор опасениями за лакокрасочное покрытие автомобиля.
Частично они правы. Если температура опускается ниже -15 градусов, то ехать на мойку не стоит из-за риска замерзания воды и повреждения кузова. Однако отказываться от мытья машины в зимнее время — это ошибка.
Почему важно мыть машину зимой?
Опытные водители советуют посещать мойку и зимой. Желательно это делать хотя бы раз в месяц, особенно если нет сильных морозов. Игнорируя это, можно нанести вред лакокрасочному покрытию.
Конечно, не будет перепадов температур и замерзаний, но на поверхности машины останутся реагенты, которые используются на дорогах зимой.
Важно избавиться от всех опасных соединений, именно поэтому поход на мойку зимой необходим. Главное — довериться профессионалам, чтобы избежать негативных последствий.
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