Зимняя автомойка: защита лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Нужно ли мыть машину зимой: распространенная ошибка водителей

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Зима в календаре почти подходит к концу, но природа по-прежнему напоминает о себе настоящей зимой.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ледяные дожди, снегопады, морозы, и перепады температур — все эти зимние явления могут сохраниться как в конце февраля, так и в течение марта.

В этот непростой период многие автолюбители откладывают походы на автомойку. Они объясняют свой выбор опасениями за лакокрасочное покрытие автомобиля.

Частично они правы. Если температура опускается ниже -15 градусов, то ехать на мойку не стоит из-за риска замерзания воды и повреждения кузова. Однако отказываться от мытья машины в зимнее время — это ошибка.

Почему важно мыть машину зимой?

Опытные водители советуют посещать мойку и зимой. Желательно это делать хотя бы раз в месяц, особенно если нет сильных морозов. Игнорируя это, можно нанести вред лакокрасочному покрытию.

Конечно, не будет перепадов температур и замерзаний, но на поверхности машины останутся реагенты, которые используются на дорогах зимой.

Важно избавиться от всех опасных соединений, именно поэтому поход на мойку зимой необходим. Главное — довериться профессионалам, чтобы избежать негативных последствий.