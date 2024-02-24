5 простых способов сэкономить топливо в холодные месяцы

В зимние месяцы происходит увеличение расхода топлива, вызванное активацией дополнительных функций в период холодов. Основным из них является использование отопительной системы, в первую очередь печки.
Кроме того, ухудшенные дорожные условия из-за снегопадов и гололедицы, а также необходимость прогрева двигателя, способствуют увеличению расхода топлива.
Однако смягчить негативные последствия низких температур и неблагоприятных погодных условий вполне возможно. Простое действие может привести к снижению расхода топлива на несколько процентов.
Что должен сделать водитель? У многих автолюбителей есть привычка перегружать багажник большим количеством ненужных предметов, которые редко используются.
Вне зависимости от сезона, эти вещи остаются без применения, однако многие водители не торопятся избавиться от них. И это зря.
Иногда достаточно просто освободить багажное отделение от лишнего хлама - строительных материалов, пустых канистр, чемоданов, неиспользуемых средств и так далее, чтобы расход топлива значительно снизился.
Убрав несколько десятков килограмм лишних предметов из автомобиля, можно легко снизить расход топлива на пару процентов.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.