5 простых способов сэкономить топливо в холодные месяцы

Как сэкономить на топливе зимой: неожиданный, но эффективный лайфхак для водителей

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В зимние месяцы происходит увеличение расхода топлива, вызванное активацией дополнительных функций в период холодов. Основным из них является использование отопительной системы, в первую очередь печки.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, ухудшенные дорожные условия из-за снегопадов и гололедицы, а также необходимость прогрева двигателя, способствуют увеличению расхода топлива.

Однако смягчить негативные последствия низких температур и неблагоприятных погодных условий вполне возможно. Простое действие может привести к снижению расхода топлива на несколько процентов.

Что должен сделать водитель? У многих автолюбителей есть привычка перегружать багажник большим количеством ненужных предметов, которые редко используются.

Вне зависимости от сезона, эти вещи остаются без применения, однако многие водители не торопятся избавиться от них. И это зря.

Иногда достаточно просто освободить багажное отделение от лишнего хлама - строительных материалов, пустых канистр, чемоданов, неиспользуемых средств и так далее, чтобы расход топлива значительно снизился.

Убрав несколько десятков килограмм лишних предметов из автомобиля, можно легко снизить расход топлива на пару процентов.