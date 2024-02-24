Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета

Представитель ГИБДД предупредил о новом методе мошенничества, который используют преступники для кражи ценностей из автомобилей. Суть трюка заключается в том, что злоумышленники засовывают пластиковую бутылку между колесом и крылом автомобиля с противоположной стороны от водительской двери.
Когда водитель начинает движение и слышит скрежет, он останавливается, чтобы проверить причину звука, оставляя машину открытой и работающей. В это время преступники могут воспользоваться моментом и украсть ценные вещи из салона. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо быть бдительным и принимать меры предосторожности при подозрительных звуках или ситуациях на дороге.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.