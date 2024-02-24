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Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета

Новый способ мошенничества: пластиковая бутылка для выманивания водителей из машины

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Авто

Представитель ГИБДД предупредил о новом методе мошенничества, который используют преступники для кражи ценностей из автомобилей. Суть трюка заключается в том, что злоумышленники засовывают пластиковую бутылку между колесом и крылом автомобиля с противоположной стороны от водительской двери.

Новый способ мошенничества: пластиковая бутылка для выманивания водителей из машины
Фото: commons.wikimedia. org by Effeietsanders is licensed under GNU Free Documentation License

Когда водитель начинает движение и слышит скрежет, он останавливается, чтобы проверить причину звука, оставляя машину открытой и работающей. В это время преступники могут воспользоваться моментом и украсть ценные вещи из салона. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо быть бдительным и принимать меры предосторожности при подозрительных звуках или ситуациях на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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