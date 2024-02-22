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Секретные трюки автолюбителей: как избежать штрафов за нарушения ПДД с помощью лака для волос и компакт-дисков

Зачем некоторые водители наносят лак для волос на номера автомобиля

Авто

Возможно, самые инновационные идеи рождаются в умах автолюбителей. Например, некоторые придумывают различные нестандартные способы, чтобы избежать штрафов за нарушения ПДД. Они могут прикреплять компакт-диски к ветровому стеклу или наносить лак для волос на государственные номера.

Зачем некоторые водители наносят лак для волос на номера автомобиля
Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Однако стоит ли внимательно изучать подобные методы и их эффективность? Эта традиция, как выясняется, имеет свои корни в европейских странах, где камеры видеонаблюдения появились на дорогах раньше, чем в странах бывшего СССР.

Приверженцы этой идеи утверждают, что лак для волос затрудняет работу камерам, устанавливаемым на дорогах, делая номерные знаки менее читаемыми. Они полагают, что номер, покрытый лаком, просто отражает свет в камеру, но при этом остается неотличимым от обычного знака.

Однако современные средства контроля дорожного движения преодолевают подобные уловки на 95%. Более того, существующие на рынке устройства, предназначенные для обхода систем фотофиксации, зачастую оказываются неэффективными.

Таким образом, единственным надежным способом избежать штрафов за нарушения ПДД остается их строгое соблюдение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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