5 моделей автомобилей с неожиданным расходом топлива: что скрывает производитель

Названы пять автомобилей с максимальным перерасходом топлива

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Не всегда официальные данные о расходе топлива автомобиля соответствуют реальности. Иногда автомобиль может оказаться более экономичным, чем заявлено производителем. Тем не менее, в большинстве случаев владельцы сталкиваются с избыточным расходом топлива, то есть автомобиль потребляет больше горючего, чем ожидалось.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Зарубежные специалисты выделили пять моделей автомобилей с наибольшим избыточным расходом топлива.

Лидером по избыточному расходу оказалась модель BMW 420d , у которой зафиксирован избыточный расход в 26,4 процента от заявленного.

, у которой зафиксирован избыточный расход в 26,4 процента от заявленного. На втором месте расположился универсал Suzuki Swace , потребляющий на 21,6 процента больше топлива, чем указано производителем.

, потребляющий на 21,6 процента больше топлива, чем указано производителем. Ford Fiesta EcoBoost занял третье место с избыточным расходом в 20 процентов.

занял третье место с избыточным расходом в 20 процентов. Renault Clio E-tech и Audi A3 Sedan 35 TFSI закрыли пятерку с избыточным расходом в 19,6 и 16 процентов соответственно.

Тем не менее, есть производители, которые занижают показатели расхода топлива.

В частности, компактный пикап Ford Ranger потребляет на 18,6 процента меньше топлива, чем заявлено.

потребляет на 18,6 процента меньше топлива, чем заявлено. На втором месте находится компактный кроссовер Honda CR-V с избыточным расходом в минус 12,3 процента.

с избыточным расходом в минус 12,3 процента. На третьем — городской автомобиль Volkswagen up! с минус 10,5 процента.