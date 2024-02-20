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5 моделей автомобилей с неожиданным расходом топлива: что скрывает производитель

Названы пять автомобилей с максимальным перерасходом топлива

1:34
Авто

Не всегда официальные данные о расходе топлива автомобиля соответствуют реальности. Иногда автомобиль может оказаться более экономичным, чем заявлено производителем. Тем не менее, в большинстве случаев владельцы сталкиваются с избыточным расходом топлива, то есть автомобиль потребляет больше горючего, чем ожидалось.

Названы пять автомобилей с максимальным перерасходом топлива
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Зарубежные специалисты выделили пять моделей автомобилей с наибольшим избыточным расходом топлива.

  • Лидером по избыточному расходу оказалась модель BMW 420d, у которой зафиксирован избыточный расход в 26,4 процента от заявленного.
  • На втором месте расположился универсал Suzuki Swace, потребляющий на 21,6 процента больше топлива, чем указано производителем.
  • Ford Fiesta EcoBoost занял третье место с избыточным расходом в 20 процентов.
  • Renault Clio E-tech и Audi A3 Sedan 35 TFSI закрыли пятерку с избыточным расходом в 19,6 и 16 процентов соответственно.

Тем не менее, есть производители, которые занижают показатели расхода топлива.

  • В частности, компактный пикап Ford Ranger потребляет на 18,6 процента меньше топлива, чем заявлено.
  • На втором месте находится компактный кроссовер Honda CR-V с избыточным расходом в минус 12,3 процента.
  • На третьем — городской автомобиль Volkswagen up! с минус 10,5 процента.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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