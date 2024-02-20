5 моделей автомобилей с неожиданным расходом топлива: что скрывает производитель

Не всегда официальные данные о расходе топлива автомобиля соответствуют реальности. Иногда автомобиль может оказаться более экономичным, чем заявлено производителем. Тем не менее, в большинстве случаев владельцы сталкиваются с избыточным расходом топлива, то есть автомобиль потребляет больше горючего, чем ожидалось.
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0
Зарубежные специалисты выделили пять моделей автомобилей с наибольшим избыточным расходом топлива.
Лидером по избыточному расходу оказалась модель BMW 420d, у которой зафиксирован избыточный расход в 26,4 процента от заявленного.
На втором месте расположился универсал Suzuki Swace, потребляющий на 21,6 процента больше топлива, чем указано производителем.
Ford Fiesta EcoBoost занял третье место с избыточным расходом в 20 процентов.
Renault Clio E-tech и Audi A3 Sedan 35 TFSI закрыли пятерку с избыточным расходом в 19,6 и 16 процентов соответственно.
Тем не менее, есть производители, которые занижают показатели расхода топлива.
В частности, компактный пикап Ford Ranger потребляет на 18,6 процента меньше топлива, чем заявлено.
На втором месте находится компактный кроссовер Honda CR-V с избыточным расходом в минус 12,3 процента.
На третьем — городской автомобиль Volkswagen up! с минус 10,5 процента.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ