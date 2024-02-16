На каких автомобилях ездят сами китайцы: удивитесь, в ТОП-7 только три бренда из Китая

Эксперты составили топ автомобилей, на которых ездят китайцы у себя в стране

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Постепенно российские автолюбители начинают узнавать китайские автомобили: изучают их технические характеристики, цены и места обслуживания. Но какие же автомобили предпочитают китайцы?

Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Портал njcar. ru проанализировал статистику продаж в Китае и выделил семь самых популярных моделей автомобилей, на которых предпочитают ездить сами китайцы по своей стране. Удивительно, что в этом списке всего три китайских производителя.

Давайте взглянем на несколько цифр: только в ноябре 2023 года китайцы приобрели на своём рынке около 2 миллионов новых легковых автомобилей. Для сравнения, за весь прошлый год в России было продано только 815 тысяч машин.

На китайском рынке лидирует компания BYD, увеличившая свои продажи на 130% за последний год. Однако стоит отметить, что эта марка специализируется на электромобилях и гибридах, которые отличаются высокой стоимостью. Самая популярная модель — BYD Song PLUS (31-33 тыс. единиц в месяц).

На втором месте находится немецкая марка Volkswagen, которая исторически пользуется высокой популярностью среди китайских покупателей. Самая востребованная модель — VW Lavida (среднемесячные продажи составляют 30-32 тыс. машин). Доля этого бренда на китайском рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания составляла 19% в 2022 году и выросла до 20% в 2023 году.

Третье место занимает японская компания Toyota, чья самая популярная модель — Camry (28 тыс. единиц в месяц). В Китае этот автомобиль доступен как с 2,0-литровым двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридным приводом на базе 2,5-литрового мотора. Затем следует Honda, которая внедряет новую стратегию электрификации своих моделей специально для Китая. Лидер продаж — Honda CR-V с результатом 28 тыс. машин в месяц.

На пятом месте списка находится бренд Changan с моделью Changan CS75 plus (27 тыс. единиц в месяц). Интересно, что их автомобили в Китае стоят почти в два раза дешевле, чем в России. Шестое и седьмое место занимают Geely и Tesla с моделями Geely Atlas (23 тыс. единиц) и Tesla Model Y (23 тыс. единиц).

Теперь возникает вопрос: почему, при таком большом выборе китайцы предпочитают зарубежные машины? Дело в том, что владение зарубежным автомобилем известного бренда в Китае считается более престижным, чем покупка местных марок, хотя в последнее время ситуация постепенно меняется.