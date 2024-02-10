Что делать, если ГИБДД грозит лишением водительских прав за нештатные светодиоды?

Как избежать лишения водительских прав из-за нештатных светодиодов: что делать в случае встречи с ГИБДД

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Водителей часто пугают лишением водительских прав из-за нештатных светодиодов, но это может быть необоснованно.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Портал njcar. ru обнаружил, что ссылаясь на решение Верховного Суда от 25 июня 2019 года, можно избежать серьезных проблем с правоохранительными органами.

Если светодиоды не излучают нестандартный цвет, то применение части 3 статьи 12.5 КоАП (лишение прав) недопустимо, и следует применять часть 1 этой же статьи, что предусматривает штраф в размере 500 рублей.