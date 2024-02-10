Что делать, если ГИБДД грозит лишением водительских прав за нештатные светодиоды?

Водителей часто пугают лишением водительских прав из-за нештатных светодиодов, но это может быть необоснованно.
Портал njcar. ru обнаружил, что ссылаясь на решение Верховного Суда от 25 июня 2019 года, можно избежать серьезных проблем с правоохранительными органами.
Если светодиоды не излучают нестандартный цвет, то применение части 3 статьи 12.5 КоАП (лишение прав) недопустимо, и следует применять часть 1 этой же статьи, что предусматривает штраф в размере 500 рублей.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.