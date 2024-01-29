Названа страна с самым дешевым бензином в Европе

Россия занимает 15-е место в рейтинге доступности бензина для населения

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Согласно данным агентства РИА Новости, Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина для населения.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Рейтинг был составлен на основе того, сколько литров топлива с октановым числом 95 среднемесячная заработная плата позволяет купить жителям различных стран.

Лидером оказался Люксембург, где граждане могут приобрести 2680,6 литров бензина на среднюю заработную плату. В России жители могут себе позволить 1164,7 литров АИ-95 на среднемесячную заработную плату.

Росстат сообщает, что стоимость АИ-95 в России на 22 января 2024 года составляла 55 рублей 18 копеек за литр.