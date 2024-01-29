Названа страна с самым дешевым бензином в Европе

Согласно данным агентства РИА Новости, Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина для населения.
Рейтинг был составлен на основе того, сколько литров топлива с октановым числом 95 среднемесячная заработная плата позволяет купить жителям различных стран.
Лидером оказался Люксембург, где граждане могут приобрести 2680,6 литров бензина на среднюю заработную плату. В России жители могут себе позволить 1164,7 литров АИ-95 на среднемесячную заработную плату.
Росстат сообщает, что стоимость АИ-95 в России на 22 января 2024 года составляла 55 рублей 18 копеек за литр.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.