Автомойка в мороз: почему нужно, но как избежать проблем — рассказывает автоэксперт

Автоэксперт рассказал, стоит ли мыть автомобиль зимой

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство водителей в нашей стране часто сталкиваются с вопросом: стоит ли посещать автомойки в холодное зимнее время? Правильный ответ предоставил автор издания "За рулем", делясь советами по уходу за автомобилем в зимние месяцы. По мнению автора, наличие грязи на кузове машины практически не влияет на ее управляемость и расход топлива, будь то бензин или дизель.

Фото: openverse by MarkScottAustinTX is licensed under CC BY-SA 2.0

Имеется разрешение на использование грязных от дороги легковых автомобилей и грузовиков на общественных дорогах страны. Запрет может быть введен только в случаях, когда автомобиль полностью покрыт грязью и оставляет за собой грязные следы на дороге. Это, как правило, касается грузовых автомобилей или специализированной техники.

Важно, чтобы регистрационные номера на кузове были читаемыми, так как сильно загрязненные машины привлекают внимание автоинспекторов. При рассмотрении мытья автомобиля зимой возникает проблема, поскольку вода при низких температурах замерзает и расширяется.

Это может привести к образованию ржавчины в местах с небольшими трещинами. Тем не менее, это не означает, что мойка машины при минусовых температурах запрещена. Рекомендуется выбирать мойки, предоставляющие услуги по дополнительной сушке кузова, и использовать специальные средства для защиты лакокрасочного покрытия.