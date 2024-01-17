Забудьте о вмятинах на автомобиле: эти способы самые лучшие

Водители назвали способы избавиться от вмятин на автомобиле

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Вмятины на кузове — кошмар для водителей, ценящих внешний вид своего автомобиля. Получить их можно даже без особых усилий: достаточно просто припарковаться, уйти за продуктами и вернуться к уже помятому автомобилю. Исправление таких дефектов может обойтись дорого, но, к счастью, иногда можно справиться с ремонтом своими руками, используя подручные средства и проявив немного терпения. Конечно, эти методы наиболее эффективны для незначительных вмятин в доступных местах, и при серьезных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

Фото: openverse.org by Tomas is licensed under CC BY-NC 2.0.

Фен

Звучит необычно, но многие владельцы автомобилей используют обычный фен для волос для устранения вмятин. Горячий воздушный поток, направленный на поврежденную металлическую поверхность, способен расправить небольшие повреждения. Для этого потребуются резиновые перчатки, фольга, сухой лед или баллончик сжатого воздуха.

Нагрейте вмятину феном, держа его на расстоянии не менее 15 см от поверхности. Наденьте перчатки, покройте вмятину фольгой и протрите ее сухим льдом или используйте сжатый воздух для охлаждения области. Резкое изменение температуры приведет к восстановлению формы. Процесс занимает не более минуты.

Вантуз

Если сухого льда нет под рукой, то вантуз может быть полезным инструментом. Принцип действия прост: закройте вмятину вантузом, налейте немного воды сверху и тяните, пока вмятина не исчезнет. Этот метод подходит для небольших вмятин из-за ограниченного диаметра вантуза.

Кипяток

Простой кипяток может быть эффективным способом устранения вмятин, особенно на пластиковых бамперах. Вскипятите воду, залейте ею вмятину, а затем аккуратно вытолкните углубление с "изнанки" поврежденной детали, используя резиновые перчатки. Кипяток сделает пластик податливым, облегчая восстановление формы.

Пылесос и ведро

Этот метод подходит для крупных вмятин при наличии мощного пылесоса. Вырежьте отверстие в дне пластикового ведра, затем закройте им вмятину, вставив шланг пылесоса. Запустите пылесос на максимальной мощности, герметизируя все щели, например, скотчем. Время действия зависит от серьезности повреждения.