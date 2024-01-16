Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей

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Российские специалисты в автомобильной сфере предупредили об опасности езды с низким уровнем топлива в баке.

Фото: flickr. com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперты отмечают, что такая привычка может привести к заеданию топливопровода и поломке ключевых компонентов бака.

Помимо этого, управление автомобилем с почти полностью опустевшим топливным баком может вызвать перегрев бензонасоса, что в итоге приведет к его выходу из строя.

Хотя поломка более дешевых деталей может не представлять серьезной проблемы для владельца автомобиля, замена самого бензонасоса может существенно обернуться финансовыми затратами.

Поддерживать привычку недостаточно заполнять бак также может привести к повреждению клапанов и поршней.

Эксперты рекомендуют избегать подобных проблем, поддерживая уровень топлива на уровне 2/3 от общего объема бака.