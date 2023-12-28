Россиянам дадут возможность использовать б/у запчасти для ремонта по ОСАГО

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Использовать для ремонта по ОСАГО б/у запчасти в России могут разрешить по итогу 2024 года. Соответствующее заявление в интервью "Известиям" сделал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

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Он отметил, что повторная эксплуатация отдельных комплектующих не приведёт к риску. Зачастую это определяется возрастом российского автопарка, которому 15 лет.

Так, в июле 2024 года будет опубликован список деталей, которые можно будет использовать для ремонта автомобиля.

Инициатива будет заключаться в том, чтобы в ряде случаев делать выпуск с повторным применением деталей, пояснил Уфимцев.

Соответствующий вопрос будет обсуждаться с ЦБ, Минфином и Минтрансом.

"К концу 2024 года уже могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО. Конечно, это не должно влиять на безопасность на дорогах", — отметил спикер.

Ранее мы рассказывали о том, что в ГИБДД раскрыли, как хитрые водители ездят без полиса ОСАГО. В настоящее время многие россияне отказываются от приобретения обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), объясняя это значительным увеличением стоимости полисов для определенных категорий водителей и недостаточностью компенсаций при страховых случаях.