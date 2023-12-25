В ГИБДД раскрыли, как хитрые водители ездят без полиса ОСАГО

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В последнее время многие россияне отказываются оформлять ОСАГО, объясняя это тем, что стоимость полиса значительно выросла для определенных групп водителей, а компенсации по этой страховке не всегда покрывают возможные убытки при ДТП. На портале njcar. ru представитель ГИБДД рассказал, какие уловки используют водители, чтобы обходить обязательное страхование.

Фото: Wikipedia by Pulux11 is licensed under CC-BY-4.0

Чаще всего при проверке документов инспекторами ДПС водители говорят, что забыли полис дома. В ГИБДД напоминают, что в соответствии с пунктом 2.1.1 (1) Правил дорожного движения, водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и предъявлять его по требованию полицейского для проверки. Если полис действителен, но был забыт дома, водителя может ожидать предупреждение или штраф в размере 500 рублей (ч.2 ст.12.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Тем не менее, за отсутствие бумажной копии электронного полиса не предусмотрено наложение штрафов. Достаточно предъявить сотруднику ГИБДД скриншот полиса на экране смартфона. Главное, чтобы номер и другие данные были четкими и легко читаемыми. Сотрудник ГИБДД может провести проверку договора Е-ОСАГО в онлайн-режиме через базу данных РСА.

Иногда водители честно признаются, что не оформили страховку. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей, согласно ч.2 ст.12.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Стоит отметить, что водителя могут оштрафовать неограниченное число раз за один день — в каждом случае нарушения.

Еще один вариант — управление автомобилем с просроченным полисом. Некоторые водители приобретают страховку только на 5-7 месяцев в году. При просрочке полиса ОСАГО автомобиль рассматривается как незастрахованный, и владельца ожидает тот же штраф, что и за отсутствие полиса — 800 рублей.

Следующий сценарий — невнесение в полис ОСАГО всех тех, кто может управлять автомобилем. Владелец обязан включать в страховку всех потенциальных водителей. В противном случае нарушителя ожидает штраф в размере 500 рублей.

И, наконец, последний вариант — фальшивый полис. При обнаружении поддельной страховки водителя могут временно отстранить от управления автомобилем до выяснения обстоятельств. Согласно статье 327 Уголовного кодекса РФ, ему может грозить штраф в размере полугодовой зарплаты, штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы (до 480 часов) или арест (до 6 месяцев).