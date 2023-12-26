В ГИБДД рассказали, почему зимой опасно прикуривать чужой автомобиль

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С течением времени и современным развитием автотехнологий, "прикуривание" автомобиля с замерзшим двигателем может привести к серьезным проблемам с электроникой вашего собственного автомобиля.

Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Электронные системы, характерные для современных машин, не выдерживают резких перепадов напряжения, что может вызвать многочисленные ошибки и сбои. Кроме того, благородное желание помочь соседу может стать ловушкой для воров, ожидающих момента, когда вы отвлекаетесь "прикуриванием", чтобы украсть ценные вещи из вашего автомобиля.

Эксперты рекомендуют остерегаться подобных ситуаций и обращаться к профессионалам в случае проблем с запуском автомобиля.