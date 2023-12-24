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1:29
Авто

Исследование выявило, что квадратные автомобили представляют больший риск для пешеходов по сравнению с более аэродинамичными моделями.

Россиянам назвали самый главный минус всех внедорожников
Фото: Openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

Пешеходы, сталкивающиеся с угловатыми автомобилями, имеют более высокий шанс получить серьезные травмы или даже погибнуть, чем те, кто сталкивается с более гладкими автомобилями. В ходе исследования были проанализированы данные 120 000 дорожных происшествий с участием пешеходов в США за период с 1999 по 2016 год.

Пешеходы, сталкивающиеся с квадратными автомобилями, чаще всего получают травмы головы, шеи и грудной клетки, что влечет за собой более высокий уровень смертности. Особенно выраженные различия в уровне травм и вероятности смерти наблюдаются при столкновениях с передней частью машины. Исследователи утверждают, что это связано с тем, что у квадратных автомобилей более острые и прочные края, способные причинить серьезные повреждения пешеходам.

Тем не менее, стоит отметить, что снова в тренде автомобильные формы с рублеными углами. В то время как этот дизайн вновь становится популярным, исследование подчеркивает важность учета дизайна автомобилей с точки зрения безопасности пешеходов. Производители автомобилей должны учитывать этот аспект при разработке новых моделей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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