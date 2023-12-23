Автоэксперты рассказали, почему нельзя покупать автомобиль с запретом на регистрацию

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Перед тем, как приступить к покупке подержанного автомобиля, необходимо провести проверку на юридическую чистоту с использованием всех доступных баз данных. Эксперты подчеркнули важность избегания приобретения транспортного средства с ограничением на регистрационные действия.

Фото: Фото: lada.ru

Чаще всего перерегистрация автомобиля запрещена в случае наличия у владельца задолженности по алиментам, коммунальным платежам, кредитам, налогам или наложенных штрафов. Этот запрет мешает внесению автомобиля в реестр ГИБДД, изменению регистрационных данных, снятию с учета или внесению изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства.

Транспортные средства с такими ограничениями часто продаются по сниженной цене. Закон не запрещает официальную продажу таких автомобилей, однако важно понимать, что самостоятельная регистрация в ГИБДД в данном случае невозможна.

Покупка автомобиля с ограничением на регистрацию может привести к ряду трудностей. Например, хотя возможно оформление страховки ОСАГО для такого автомобиля, могут возникнуть проблемы при получении компенсации в случае аварии.

Также возможны сложности с судебными приставами. В случае решения о взыскании долга с использованием ценного имущества, автомобиль может быть арестован и объявлен в розыск, сообщает njcar.ru.

Иногда новый владелец автомобиля вынужден оплатить долги предыдущего владельца, чтобы избежать проблем. В этом случае важно достичь соглашения с судебными приставами, но также следует учитывать, что общая сумма долга может быть неоправданно высокой.

Если у вас возникла мысль о покупке автомобиля с ограничением на регистрационные действия, тщательно обдумайте свое решение. Потенциальная выгода от такой сделки может быть под вопросом.