Водители назвали 4 проблемы в автомобиле, которые можно устранить хозяйственным мылом

Даже обыденный кусок хозяйственного мыла может пригодиться в дороге, особенно когда нет возможности посетить магазин автозапчастей. Существует 4 проблемы в автомобиле, которые легко можно устранить, воспользовавшись хозяйственным мылом.

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Решение некоторых проблем в машине не обязательно требует применения дорогостоящих средств. Иногда справиться с неполадками можно буквально за копейки, воспользовавшись доступными средствами.

Хозяйственное мыло можно использовать для смазки ограничителей дверей. С течением времени заводская смазка на дверных ограничителях стирается, и они начинают издавать неприятный скрип. Натирание ограничителей куском мыла помогает избавиться от скрипов, и в отличие от обычной смазки, мыльное покрытие притягивает меньше пыли и грязи. При этом смазывающий эффект остается тем же.

Дополнительное применение хозяйственного мыла в автомобиле заключается в смазывании резиновых уплотнителей для продления их срока службы, сообщает njcar.ru.

Также мыло может использоваться для устранения скрипов оконных стекол. Чтобы избавиться от раздражающего звука при опускании и поднятии стекла, достаточно натереть мылом его мягкие направляющие.