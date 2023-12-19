Россиянам назвали автомобили со стоимостью ниже 1 млн рублей: Mercedes и LADA

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На российском автомобильном рынке доступны разнообразные варианты машин с ценой до 1 млн рублей.

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LADA Granta остается популярным выбором с начальной ценой от 699 900 рублей, предлагая различные версии в среднем ценовом диапазоне. LADA Niva Legend, классический российский внедорожник, предоставляет надежный вариант с базовой ценой от 829 900 рублей.

На вторичном рынке выделяются Hyundai Solaris, Kia Rio, Nissan Qashqai, Mitsubishi Lancer, Renault Duster, Skoda Octavia и Volkswagen Polo, предоставляя выбор между более старыми моделями с низким пробегом и новыми среди популярных европейских и японских брендов, сообщают AutoNews.ru.

Интересным вариантом является Mercedes S-Class W221 — представительский седан за менее чем 1 млн рублей. Однако стоит учитывать возможные высокие расходы на обслуживание и ремонт при возрасте около 20 лет и пробеге более 300 тысяч км.

Покупателям следует быть внимательными к расходам на содержание таких автомобилей и возможным нештатным поломкам, которые могут обернуться значительными расходами.

Ранее в ГИБДД предупредили о возможных штрафах за перегон некомплектного автомобиля.