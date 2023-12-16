В ГИБДД назвали 7 самых важных изменений для водителей в 2024 году

2:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Представитель ГИБДД выделил семь ключевых изменений для водителей, вступивших в силу в уходящем 2023 году.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Теперь срок действия всех водительских удостоверений автоматически продлевается на три года, если они истекают с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Например, если ваше водительское удостоверение действительно до 30 ноября 2023 года, новое удостоверение необходимо получить до 30 ноября 2026 года. В случае вопросов от инспекторов, можно сослаться на Постановление Правительства РФ N626. Однако водителям, планирующим выезд за границу, важно помнить, что управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением запрещено, несмотря на предоставляемую отсрочку.

Минфин отменил скидку 30% при получении водительского удостоверения или его замене через портал Госуслуг. Теперь эти услуги обойдутся в 2000 рублей, по сравнению с предыдущим тарифом 1400 рублей с учетом скидки.

Теперь нет необходимости предоставлять медсправку на экзамен в ГИБДД, однако прохождение медкомиссии и получение справки о допуске к управлению автомобилем остаются обязательными. С 1 марта 2023 года ГИБДД запрашивает необходимую информацию в электронном формате непосредственно у Минздрава, сообщает njcar.ru.

Аннулирование водительского удостоверения теперь возможно только в нескольких случаях: выдача документа на основе поддельных справок, доказанное правонарушение в процессе выдачи прав, обнаружение медицинских противопоказаний для управления транспортным средством и неявка водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Восстановление прав после лишения стало более сложным процессом. В случае отказа водителя пройти медицинское освидетельствование или управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, запрещено подавать заявление на прохождение экзамена в ГИБДД в течение года после вынесения судебного решения о лишении прав.

Получение категории D, разрешающей управление автобусом, теперь стало более сложной процедурой. Эту категорию могут получить только водители с опытом вождения не менее одного года в категориях B или C. Однако в отношении вождения с прицепами предусмотрены упрощения. С 2023 года водители, обладающие категориями CE (грузовик с прицепом) и B (при условии, что стаж управления легковым автомобилем превышает 1 год), автоматически получают категорию BE (легковой автомобиль с прицепом).