Эксперты назвали топ-7 самых доступных моделей

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В России представлены доступные модели автомобилей, среди которых лидером по стоимости является Changan Alsvin с ценой от 1 640 000 рублей. Он оснащен скромным 1,5-литровым двигателем и базовым набором функций.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Кроссовер Livan X3 Pro, появившийся в этом году, с ценой от 1 699 000 рублей, пользуется популярностью за отличное соотношение цены и качества.

За ним следует Changan CS35 Plus (1 769 900 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (1 780 000 рублей), JAC JS3 (1 799 000 рублей), Haval Jolion (от 1 849 000 рублей) и Changan CS55 (от 1 989 900 рублей).