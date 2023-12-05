Эксперт Подщеколдин рассказал о готовности автодилеров к новогодним распродажам

В 2022 году дилеры автомобилей приостановили традиционные новогодние распродажи, объясняя это дефицитом автомобилей.
Эксперт Алексей Подщеколдин проливает свет на перспективы ожидания скидок в текущем году. Он отмечает, что 2022 год стал неудачным с точки зрения продаж, создавая дефицит новых автомобилей в ценовом диапазоне 1,5-2 миллиона рублей, особенно для популярных марок, таких как Kia Rio и Hyundai Solaris.
Эксперт предполагает, что в сегменте эконом-класса не ожидается значительных скидок из-за дефицита, но автомобили среднего и высокого класса могут рассчитывать на заметные скидки.
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