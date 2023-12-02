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Эксперты назвали детали, которые запрещено менять без разрешения ГИБДД

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Авто

Владельцам автомобилей теперь запрещено самостоятельно менять определенные компоненты без предварительного одобрения ГИБДД, в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

Эксперты назвали детали, которые запрещено менять без разрешения ГИБДД
Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Запрет касается кузовных деталей, фар, колесных дисков и других компонентов, которые могут представлять угрозу безопасности. Нарушение может повлечь штраф или лишение водительских прав.

Важно, чтобы все изменения проходили сертификацию в России. Например, установка неоригинального бампера требует одобрения аккредитованной лаборатории.

Самостоятельная замена интерьерных элементов и колесных дисков также подлежит контролю, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить изменение характеристик автомобиля.

25 нарушений за которые вас ЛИШАТ ПРАВ! Будьте внимательны! Штрафы ГИБДД. ПДД.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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