Эксперты назвали детали, которые запрещено менять без разрешения ГИБДД

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Владельцам автомобилей теперь запрещено самостоятельно менять определенные компоненты без предварительного одобрения ГИБДД, в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Запрет касается кузовных деталей, фар, колесных дисков и других компонентов, которые могут представлять угрозу безопасности. Нарушение может повлечь штраф или лишение водительских прав.

Важно, чтобы все изменения проходили сертификацию в России. Например, установка неоригинального бампера требует одобрения аккредитованной лаборатории.

Самостоятельная замена интерьерных элементов и колесных дисков также подлежит контролю, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить изменение характеристик автомобиля.

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