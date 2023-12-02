Владельцам автомобилей теперь запрещено самостоятельно менять определенные компоненты без предварительного одобрения ГИБДД, в соответствии со статьей 12.5 КоАП.
Запрет касается кузовных деталей, фар, колесных дисков и других компонентов, которые могут представлять угрозу безопасности. Нарушение может повлечь штраф или лишение водительских прав.
Важно, чтобы все изменения проходили сертификацию в России. Например, установка неоригинального бампера требует одобрения аккредитованной лаборатории.
Самостоятельная замена интерьерных элементов и колесных дисков также подлежит контролю, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить изменение характеристик автомобиля.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.