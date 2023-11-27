Аналитики сообщили, что средний возраст автомобилей в России стал 12-15 лет

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Согласно данным аналитиков и представителей станций технического обслуживания, средний возраст автомобилей в России достигает 12-15 лет, превышая предыдущие показатели. Глава компании Gruzdev-Analyze, Александр Груздев, сообщает о среднем возрасте в 12,4 лет, отмечая увеличение этого показателя на полтора года.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Утверждается, что уход автомобилей из активного парка происходит позже, создавая изменения в динамике автопарка. Несмотря на сокращение числа автомобилей в стране в 2022 году, в 2023 году ситуация ухудшилась, и средний возраст автомобилей, обслуживаемых в крупной сети СТО Fit Service, достигает 12,4 лет.

Это старение автопарка влияет на потребительское поведение, где владельцы стареющих машин становятся более бережливыми, стремясь продлить срок службы своих автомобилей из-за неопределенности в замене.

Средний срок эксплуатации автомобилей в России составляет 10 лет, однако производители устанавливают свои нормы, создавая разнообразие возрастов на дорогах, от 15 до 20 лет.

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