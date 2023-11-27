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Аналитики сообщили, что средний возраст автомобилей в России стал 12-15 лет

1:18
Авто

Согласно данным аналитиков и представителей станций технического обслуживания, средний возраст автомобилей в России достигает 12-15 лет, превышая предыдущие показатели. Глава компании Gruzdev-Analyze, Александр Груздев, сообщает о среднем возрасте в 12,4 лет, отмечая увеличение этого показателя на полтора года.

Аналитики сообщили, что средний возраст автомобилей в России стал 12-15 лет
Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Утверждается, что уход автомобилей из активного парка происходит позже, создавая изменения в динамике автопарка. Несмотря на сокращение числа автомобилей в стране в 2022 году, в 2023 году ситуация ухудшилась, и средний возраст автомобилей, обслуживаемых в крупной сети СТО Fit Service, достигает 12,4 лет.

Это старение автопарка влияет на потребительское поведение, где владельцы стареющих машин становятся более бережливыми, стремясь продлить срок службы своих автомобилей из-за неопределенности в замене.

Средний срок эксплуатации автомобилей в России составляет 10 лет, однако производители устанавливают свои нормы, создавая разнообразие возрастов на дорогах, от 15 до 20 лет.

Как ПОДОРОЖАЛИ автомобили за 12 ЛЕТ. Насколько ВСЕ ПЛОХО?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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