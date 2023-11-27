Согласно данным аналитиков и представителей станций технического обслуживания, средний возраст автомобилей в России достигает 12-15 лет, превышая предыдущие показатели. Глава компании Gruzdev-Analyze, Александр Груздев, сообщает о среднем возрасте в 12,4 лет, отмечая увеличение этого показателя на полтора года.
Утверждается, что уход автомобилей из активного парка происходит позже, создавая изменения в динамике автопарка. Несмотря на сокращение числа автомобилей в стране в 2022 году, в 2023 году ситуация ухудшилась, и средний возраст автомобилей, обслуживаемых в крупной сети СТО Fit Service, достигает 12,4 лет.
Это старение автопарка влияет на потребительское поведение, где владельцы стареющих машин становятся более бережливыми, стремясь продлить срок службы своих автомобилей из-за неопределенности в замене.
Средний срок эксплуатации автомобилей в России составляет 10 лет, однако производители устанавливают свои нормы, создавая разнообразие возрастов на дорогах, от 15 до 20 лет.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.