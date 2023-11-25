ГИБДД поменяет правила постановки автомобилей на учет

Госдума в первом чтении приняла законопроект, внесший изменения в процедуру снятия автомобилей с учета и ввел уголовную ответственность за фальсификацию договоров купли-продажи транспортных средств (ТС). Эти изменения были разъяснены порталом njcar.ru.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Согласно новому законопроекту, возможность снять машину с учета в день продажи предоставляется только в случае, если соответствующий договор был оформлен через госуслуги или нотариуса. В тоже время, процедура регистрации усложняется для тех, кто заключил сделку купли-продажи в письменной форме.

Актуальная редакция законопроекта не предусматривает возможность снятия автомобиля с учета в случае заключения сделки в письменной форме. Предлагается сохранить эту опцию для граждан, но с определенными ограничениями. После подписания письменного договора необходимо будет ожидать десять дней, после чего можно обращаться в ГИБДД. В этом случае снять автомобиль с учета через госуслуги не будет возможно, поскольку оригинальный документ и данные будут проверяться непосредственно в офисе у продавца.

Фиктивные сделки будут теперь подпадать под уголовную ответственность согласно УК РФ. Если установят, что договор купли-продажи поддельный, гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 327 "Подделка документов".

Также планируется увеличение срока возможного привлечения к ответственности за нарушение правил регистрации. Сегодня у покупателя на регистрацию автомобиля есть 10 дней с момента покупки, после чего он обязан заплатить штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Срок давности штрафа составляет два месяца.

Если автомобиль сменил владельца в течение десяти дней, новый собственник уже не может быть привлечен к административной ответственности, так как прежний владелец не выполнил свои обязанности по регистрации транспортного средства.

В предложенных поправках предусматривается штраф для водителей, управляющих незарегистрированными автомобилями, вместо тех, кто не поставил свой автомобиль на учет.