ГИБДД поменяет правила постановки автомобилей на учет

Госдума в первом чтении приняла законопроект, внесший изменения в процедуру снятия автомобилей с учета и ввел уголовную ответственность за фальсификацию договоров купли-продажи транспортных средств (ТС). Эти изменения были разъяснены порталом njcar.ru.
Согласно новому законопроекту, возможность снять машину с учета в день продажи предоставляется только в случае, если соответствующий договор был оформлен через госуслуги или нотариуса. В тоже время, процедура регистрации усложняется для тех, кто заключил сделку купли-продажи в письменной форме.
Актуальная редакция законопроекта не предусматривает возможность снятия автомобиля с учета в случае заключения сделки в письменной форме. Предлагается сохранить эту опцию для граждан, но с определенными ограничениями. После подписания письменного договора необходимо будет ожидать десять дней, после чего можно обращаться в ГИБДД. В этом случае снять автомобиль с учета через госуслуги не будет возможно, поскольку оригинальный документ и данные будут проверяться непосредственно в офисе у продавца.
Фиктивные сделки будут теперь подпадать под уголовную ответственность согласно УК РФ. Если установят, что договор купли-продажи поддельный, гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 327 "Подделка документов".
Также планируется увеличение срока возможного привлечения к ответственности за нарушение правил регистрации. Сегодня у покупателя на регистрацию автомобиля есть 10 дней с момента покупки, после чего он обязан заплатить штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Срок давности штрафа составляет два месяца.
Если автомобиль сменил владельца в течение десяти дней, новый собственник уже не может быть привлечен к административной ответственности, так как прежний владелец не выполнил свои обязанности по регистрации транспортного средства.
В предложенных поправках предусматривается штраф для водителей, управляющих незарегистрированными автомобилями, вместо тех, кто не поставил свой автомобиль на учет.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.