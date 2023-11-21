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Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто

1:36
Авто

Несвоевременная замена моторного масла и технических жидкостей, а также пренебрежение заменой свечей, тормозных дисков и ремня ГРМ являются основными ошибками российских водителей при эксплуатации автомобилей. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, как передает "Российская газета".

Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Фото: Openverse by tonylanciabeta is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению Рузанова, некоторые водители забывают проверять уровень масла в двигателе и пренебрегают заменой масла, что особенно важно в условиях эксплуатации в России, где машины подвергаются экстремальным условиям. Рекомендуется менять моторное масло вместе с фильтрами каждые 5-7 тысяч километров. Также важно своевременно менять жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, тормозную жидкость и трансмиссионное масло.

Эксперт советует регулярно проверять свечи зажигания на каждом техническом обслуживании, чтобы поддерживать правильную работу двигателя и избежать серьезных проблем. Ресурс обычных никелевых свечей составляет 20 тысяч километров, а иридиевых — 100 тысяч километров. Помимо этого, следует регулярно проверять тормозные диски каждые 15 тысяч километров, чтобы избежать серьезных проблем.

Также важно следить за состоянием ремня ГРМ, избегая его разрыва, что может привести к серьезным поломкам двигателя. Рузанов призывает водителей не пренебрегать регулярными диагностиками, так как своевременные небольшие ремонты могут избежать серьезных поломок.

ПРОДЛИТЬ РЕСУРС автомобиля? ТОП-7 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК в эксплуатации авто
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
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