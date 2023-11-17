«АвтоВАЗ» сократит производственные мощности на 10% в этом году

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АвтоВАЗ попал под санкции в сентябре 2023 года. Санкции заставили компанию скорректировать производственные планы автомобилей. Отмечается, что в начале года был поставлен план произвести 400 тыс. автомобилей, но компания не справляется с ним. Такое заявление сделал глава АвтоВАЗ Максим Соколов на форуме "Транспорт России — 2023". Его слова приводят РИА Новости.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Ранее Соколов делал заявление о том, что прямое попадание компании под санкции не влияет на производство.

Он признал, что компания не исключает возникновения второстепенных факторов, на которые АвтоВАЗ повлиять не может. К этим факторам относятся зарубежные платежи, регулярность поставок компонентов или субкомпонентов.

Соколов отметил, что с начала года и по октябрь "АвтоВАЗом" уже произведено 293 тыс. автомобилей. По итогам ноября продажи прогнозируется на уровне 37,5 тыс. единиц, что на 8,3% меньше, чем в прошлом месяце.