Специалисты в области автомобилей поделились информацией о том, какие марки автомобилей чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД.
По словам Максима Рязанова, директора автомобильного маркетплейса, в России наибольший интерес инспекторов ГИБДД вызывают автомобили марок KIA, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus. Особое внимание уделяется этим брендам, несмотря на то, что они в настоящее время отсутствуют на российском рынке.
Автомобили указанных производителей долгое время оставались в числе наиболее часто угоняемых, и они до сих пор могут привлекать внимание при регистрации.
Кроме того, автомобили с "блатными" номерами также привлекают особое внимание сотрудников ГИБДД, а подозрение вызывают номерные знаки, состоящие из специфических буквенно-цифровых комбинаций, особенно на недорогих автомобилях. Деформированный VIN-номер также может послужить поводом для проверки автомобиля на наличие признаков угона.
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В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.