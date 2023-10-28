Эксперты HotCars составили список из 10 самых быстрых и надежных автомобилей на вторичке

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Несмотря на рост популярности кроссоверов и внедорожников, седаны остаются востребованными на вторичном рынке автомобилей. Эти кузова предлагают динамичные характеристики и надежность. Эксперты портала HotCars рассказали о самых быстрых и надежных седанах, которые можно найти в октябре 2023 года.

Фото: openverse by MSVG is licensed under CC BY 2.0

Лидером в списке лучших седанов на вторичном рынке по версии HotCars стал Mercedes-Benz E63 2011 года выпуска. Этот автомобиль оборудован мощным 6,2-литровым двигателем V8, который выдает впечатляющие 518 лошадиных сил. Это позволяет E63 разгоняться с 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 4,6 секунды.

На втором месте находится американский Lincoln MKS EcoBoost 2010 года выпуска, оснащенный 3,5-литровым двигателем V6. Этот седан способен разгоняться с места до 97 км/ч за около 6 секунд.

Тройку лидеров закрывает Chevrolet Impala SS 2006 года, который оснащен 5,3-литровым мотором V8, выдающим 303 лошадиных силы. Этот седан также может разогнаться до 97 км/ч примерно за 6 секунд.

В рейтинге также представлены следующие быстрые и надежные седаны:

Ford Fusion Sport 2017 года;

Nissan Maxima Platinum 2017 года;

Lexus ES 350 2015 года;

Lexus GS 350 2010 года;

Ford Taurus SHO 2010 года;

BMW 3 Series 340i 2016 года;

Audi A6 3.0T Quattro 2015 года.

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