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Эксперты HotCars составили список из 10 самых быстрых и надежных автомобилей на вторичке

2:05
Авто

Несмотря на рост популярности кроссоверов и внедорожников, седаны остаются востребованными на вторичном рынке автомобилей. Эти кузова предлагают динамичные характеристики и надежность. Эксперты портала HotCars рассказали о самых быстрых и надежных седанах, которые можно найти в октябре 2023 года.

Эксперты HotCars составили список из 10 самых быстрых и надежных автомобилей на вторичке
Фото: openverse by MSVG is licensed under CC BY 2.0

Лидером в списке лучших седанов на вторичном рынке по версии HotCars стал Mercedes-Benz E63 2011 года выпуска. Этот автомобиль оборудован мощным 6,2-литровым двигателем V8, который выдает впечатляющие 518 лошадиных сил. Это позволяет E63 разгоняться с 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 4,6 секунды.

На втором месте находится американский Lincoln MKS EcoBoost 2010 года выпуска, оснащенный 3,5-литровым двигателем V6. Этот седан способен разгоняться с места до 97 км/ч за около 6 секунд.

Тройку лидеров закрывает Chevrolet Impala SS 2006 года, который оснащен 5,3-литровым мотором V8, выдающим 303 лошадиных силы. Этот седан также может разогнаться до 97 км/ч примерно за 6 секунд.

В рейтинге также представлены следующие быстрые и надежные седаны:

  • Ford Fusion Sport 2017 года;
  • Nissan Maxima Platinum 2017 года;
  • Lexus ES 350 2015 года;
  • Lexus GS 350 2010 года;
  • Ford Taurus SHO 2010 года;
  • BMW 3 Series 340i 2016 года;
  • Audi A6 3.0T Quattro 2015 года.

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ТОП-5 НАДЕЖНЫХ АВТО, которые прослужат долгие годы!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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