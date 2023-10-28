Несмотря на рост популярности кроссоверов и внедорожников, седаны остаются востребованными на вторичном рынке автомобилей. Эти кузова предлагают динамичные характеристики и надежность. Эксперты портала HotCars рассказали о самых быстрых и надежных седанах, которые можно найти в октябре 2023 года.
Лидером в списке лучших седанов на вторичном рынке по версии HotCars стал Mercedes-Benz E63 2011 года выпуска. Этот автомобиль оборудован мощным 6,2-литровым двигателем V8, который выдает впечатляющие 518 лошадиных сил. Это позволяет E63 разгоняться с 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 4,6 секунды.
На втором месте находится американский Lincoln MKS EcoBoost 2010 года выпуска, оснащенный 3,5-литровым двигателем V6. Этот седан способен разгоняться с места до 97 км/ч за около 6 секунд.
Тройку лидеров закрывает Chevrolet Impala SS 2006 года, который оснащен 5,3-литровым мотором V8, выдающим 303 лошадиных силы. Этот седан также может разогнаться до 97 км/ч примерно за 6 секунд.
В рейтинге также представлены следующие быстрые и надежные седаны:
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