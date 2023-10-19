Завод "Москвич" планирует представить два новых кроссовера на рынке к 2024 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2024 году предприятие "Москвич" намерено расширить свою модельную линейку, представив на российском авторынке, по меньшей мере, одну новую модель — кроссовер класса D с наименованием "Москвич 8". Об этом рассказал Александр Мигаль, коммерческий директор Московского автозавода, в беседе с ТАСС.

Фото: официальный сайт москвич

Кроме того, компания имеет планы по выпуску ещей одной новинки — среднеразмерного кроссовера с маркировкой "Москвич 5". Организуются исследования, направленные на оценку соответствия данной модели потребностям рынка и запросам российских потребителей.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в 2024 году завод "Москвич" планирует дополнить свой ассортимент еще двумя кроссоверами — "Москвич 5" и "Москвич 8". По плану предприятия, также запланирован выпуск двух дополнительных новых моделей к 2025 году, но конкретные детали об этих проектах пока не разглашаются.

«Москвич» запустил главный конвейер и нашёл работу для инженеров Renault | Новости с колёс №2487