Автоэксперт Носко порекомендовал водителям выбирать синтетическое моторное масло

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На текущий момент, на российском рынке доступны три разновидности моторных масел: минеральные, полусинтетические и синтетические, сообщил директор по обслуживанию на платформе для продажи автомобилей FRESH Александр Носко. В интервью для "Ленты.ру" он поделился информацией о различиях между ними и дал рекомендации по выбору моторного масла.

Фото: Openverse

Согласно автомобильному эксперту, у каждого типа моторного масла есть свои плюсы и минусы. Минеральное масло, производимое исключительно из нефти, привлекает доступной ценой, однако оно склонно к окислению и неустойчиво при высоких температурах.

При выборе между полусинтетическим и синтетическим моторным маслом Носко советует отдавать предпочтение второму варианту, поскольку оно не замерзает при низких температурах и сохраняет свои свойства при высоких температурах. Это достигается благодаря добавлению разнообразных синтетических присадок к исходной нефти. Эти добавки предотвращают образование отложений в двигателе и защищают его от износа при любых температурных режимах.