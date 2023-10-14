Доля иномарок российской сборки среди новых автомобилей упала втрое

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Доля иномарок российской сборки среди новых автомобилей значительно сократилась в последнее время, утверждают эксперты.

Фото: openverse

По данным аналитического агентства "Автостат", лишь 55 процентов проданных новых легковых автомобилей в сентябре были собраны в России, в то время как остальные 45 процентов были ввезены из-за рубежа. Из этой доли, 44 процента представляют собой официальный импорт, а еще 11 процентов — автомобили, ввезенные параллельно с официальными поставками.

С начала текущего года, Федеральной таможенной службой было задекларировано более 415 тысяч автомобилей. Однако, в 2022 году ряд автопроизводителей покинул российский рынок или временно приостановил производство.

В результате запасы автомобилей, произведенных в России, на данный момент сильно уменьшились.

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