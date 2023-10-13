Роскошный BMW XM 2023 года в Томске: за 24 млн рублей

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

На сайте "Авито" в Томске выставлена на продажу самая дорогая машина, и это немецкий автомобиль BMW XM 4.4 AT 2023 года выпуска. За эту роскошь просят 24 миллиона рублей, и его пробег всего 200 километров. Эту информацию предоставила "Комсомольская правда — Томск".

Фото: openverse

Продавец предоставил около 30 фотографий синего 5-дверного внедорожника, и на снимках видно, что машина находится в идеальном состоянии, а в описании объявления утверждается, что автомобиль не имеет никаких повреждений.

Продавец также предоставил дополнительные детали о машине: "Автомобиль в наличии, ЭПТС получен (один владелец), максимальная комплектация, на русском языке. Возможна оплата по безналу."

Описание товара указывает на преимущества машины, такие как обработанные стекла антидождевым средством, керамическое покрытие кожи в салоне, бронирование лобового стекла и вставок в салоне, а также шумоизоляция колесных арок и дверей.

Этот BMW XM, стоимостью в 24 миллиона рублей, способен разгоняться до 100 километров в час всего за 4,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 250 километров в час.

Характеристики модели также отмечают экологический класс Euro 6 и смешанный расход топлива в 1,5 литра на 100 километров. Об этом сообщает Комсомольская правда – Томск.

Для тех, кто ищет более доступные варианты, "Авито" предлагает выбор в диапазоне от 5 миллионов до 9,2 миллиона рублей среди 38 доступных автомобилей, включая BMW X5 3.0, Genesis G90 3.5, Infiniti QX80 5.6 и Zeekr 001.

BMW XM: ХОТЕЛИ ВСЕ И СРАЗУ. Тест-драйв и обзор самого дорогого БМВ