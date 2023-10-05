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Процесс модернизации производства "Буханки" на заводе УАЗ продолжается

1:44
Авто

По информации, полученной из источников на заводе, на участке сварки кузовов семейства СГР была внедрена автоматизированная система для завальцовки передних дверей. Этот новый роботизированный "сотрудник" призван улучшить качество производства деталей и исключить выпуск бракованных изделий. Результатом этой модернизации станет лучшая посадка передних дверей, что поможет уменьшить зазоры и повысит сохранение тепла в салоне "Буханки".

Процесс модернизации производства "Буханки" на заводе УАЗ продолжается
Фото: openverse.org

Оснащение для этого нового комплекса было изготовлено самостоятельно рабочими завода. Основным элементом этой системы являются специальные "ложементы" или "кроватки", которые обеспечат оптимальное положение передних дверей "Буханки". Таким образом, УАЗ рассчитывает решить проблему с возможными сквозняками, вызванными большими зазорами между дверями и кузовом, сообщает motor. ru.

Это уже не первое улучшение в производстве "Буханки", внедренное в этом году. Ранее на линии производства появилась новая заправочная станция, которая автоматически определяет тип "Буханки", находящейся на конвейере, и выдает необходимое количество охлаждающей жидкости при заправке системы охлаждения двигателя. В то время как "Буханка" также отметила свой юбилей — 65 лет с момента выпуска классической модели УАЗ-450. В честь этого события была выпущена специальная серия СГР с яркой расцветкой кузова в зеленых и желтых цветах "Раптор". Всего будет произведено 120 экземпляров этой юбилейной модели, каждая из которых оценивается в 1 625 000 рублей.

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НОВЫЙ УАЗ Буханка не узнать 2021 год
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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