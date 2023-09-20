В Китае составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками

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Был опубликован рейтинг автомобилей с выдающимися характеристиками, составленный китайским подразделением американского агентства J. D. Power, включающий в себя марки, представленные на местном рынке. Этот рейтинг, официально именуемый "исследование автомобильных характеристик, исполнений и компоновок" (Automotive Performance, Execution and Layout study или сокращенно APEAL), опирался на результаты опроса среди владельцев автомобилей, которыми владеют от двух месяцев до полугода, сообщает Motor.ru.

Фото: search creative commons

Респонденты оценивали автомобили по 10 критериям, включая внешний вид, удобство входа и выхода из автомобиля, интерьер, производительность, впечатления от вождения, безопасность, мультимедийные системы, комфорт во время движения и экономичность топлива. Для составления рейтинга использовалась 1000-балльная шкала оценки, и в этом году общая удовлетворенность владельцев автомобилями выросла на восемь пунктов, достигнув уровня 738 баллов.

В лидерах этого рейтинга оказались исключительно китайские автомобильные марки. Первое место заняла Geely, набравшая 744 балла. На втором месте оказалась Chery с 741 баллом, а третье место заняла Roewe, набравшая 740 баллов. Roewe официально не представлена на российском рынке, но ее автомобили поставляются в частном порядке. Также в топ-5 вошли GAC с 738 баллами и Dongfeng с 736 баллами. Во второй половине рейтинга следующее распределение: на шестом месте Haval с 735 баллами, на седьмом месте Venucia с 726 баллами, на восьмом месте Lynk&Co, принадлежащая Geely, с 724 баллами, а на последних двух местах — Changan и Hongqi с 714 баллами. Средние результаты показали Jetour (713 баллов), MG (676 баллов) и FAW (667 баллов).

Также в рейтинге были выделены модели по сегментам. Среди компактных седанов лучшей стала модель Geely Emgrand, которая ожидается на российском рынке под брендом Belgee. В среднем сегменте наилучшие характеристики у седана Geely Preface. Среди кроссоверов выделяются Changan CS35 Plus, Geely Emgrand X7 Pro, Haval M6, Changan CS75, Jetta VS5 и Lynk&Co 06. В категории среднеразмерных массовых кроссоверов лидером стал Toyota Wildlander, опередив Chery Tiggo 8 Pro и Geely Monjaro. Наконец, среди минивэнов с наилучшими характеристиками оказалась модель Dongfeng Forthing Lingzhi, известная как Evolute i-Van в России.

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