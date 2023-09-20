Был опубликован рейтинг автомобилей с выдающимися характеристиками, составленный китайским подразделением американского агентства J. D. Power, включающий в себя марки, представленные на местном рынке. Этот рейтинг, официально именуемый "исследование автомобильных характеристик, исполнений и компоновок" (Automotive Performance, Execution and Layout study или сокращенно APEAL), опирался на результаты опроса среди владельцев автомобилей, которыми владеют от двух месяцев до полугода, сообщает Motor.ru.
Респонденты оценивали автомобили по 10 критериям, включая внешний вид, удобство входа и выхода из автомобиля, интерьер, производительность, впечатления от вождения, безопасность, мультимедийные системы, комфорт во время движения и экономичность топлива. Для составления рейтинга использовалась 1000-балльная шкала оценки, и в этом году общая удовлетворенность владельцев автомобилями выросла на восемь пунктов, достигнув уровня 738 баллов.
В лидерах этого рейтинга оказались исключительно китайские автомобильные марки. Первое место заняла Geely, набравшая 744 балла. На втором месте оказалась Chery с 741 баллом, а третье место заняла Roewe, набравшая 740 баллов. Roewe официально не представлена на российском рынке, но ее автомобили поставляются в частном порядке. Также в топ-5 вошли GAC с 738 баллами и Dongfeng с 736 баллами. Во второй половине рейтинга следующее распределение: на шестом месте Haval с 735 баллами, на седьмом месте Venucia с 726 баллами, на восьмом месте Lynk&Co, принадлежащая Geely, с 724 баллами, а на последних двух местах — Changan и Hongqi с 714 баллами. Средние результаты показали Jetour (713 баллов), MG (676 баллов) и FAW (667 баллов).
Также в рейтинге были выделены модели по сегментам. Среди компактных седанов лучшей стала модель Geely Emgrand, которая ожидается на российском рынке под брендом Belgee. В среднем сегменте наилучшие характеристики у седана Geely Preface. Среди кроссоверов выделяются Changan CS35 Plus, Geely Emgrand X7 Pro, Haval M6, Changan CS75, Jetta VS5 и Lynk&Co 06. В категории среднеразмерных массовых кроссоверов лидером стал Toyota Wildlander, опередив Chery Tiggo 8 Pro и Geely Monjaro. Наконец, среди минивэнов с наилучшими характеристиками оказалась модель Dongfeng Forthing Lingzhi, известная как Evolute i-Van в России.
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